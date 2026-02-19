Brann-Bologna, Miranda attacca: "La Uefa deve controllare i campi, così è difficile dare spettacolo"

Ottima la prova della difesa, come sottolineato da Juan Miranda ai microfoni di Sky Sport, ma non è stata una prova facile anche per via di un terreno di gioco tutt'altro che perfetto: "Abbiamo fatto una grande partita difensiva. Ma penso che la Uefa debba controllare tutti i campi di chi partecipa alle sue competizioni. Oggi era difficile giocare in queste condizioni. La Uefa vuole spettacolo, ma in un campo così è difficile".