Brann-Bologna, Miranda attacca: "La Uefa deve controllare i campi, così è difficile dare spettacolo"
© IPA
Il Bologna vince l'andata dei playoff di Europa League in Norvegia con il gol di Castro e può rituffarsi soddisfatta negli impegni in Serie A, Udinese prima di tutto.
Ottima la prova della difesa, come sottolineato da Juan Miranda ai microfoni di Sky Sport, ma non è stata una prova facile anche per via di un terreno di gioco tutt'altro che perfetto: "Abbiamo fatto una grande partita difensiva. Ma penso che la Uefa debba controllare tutti i campi di chi partecipa alle sue competizioni. Oggi era difficile giocare in queste condizioni. La Uefa vuole spettacolo, ma in un campo così è difficile".
Lunedì un nuovo impegno: "Questa vittoria ci dà fiducia, ogni risultato positivo è buono per noi, squadra e tifosi. Aspettiamo la sfida con l'Udinese per rimanere in questa dinamica".