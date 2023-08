Lautaro Martinez di nuovo papà: "Benvenuto Theo"

© instagram

Lautaro Martinez è di nuovo papà. L'attaccante dell'Inter ha annunciato infatti attraverso il suo profilo Instagram la nascita di Theo, il suo secondogenito. "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felice di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina ti aspetta a casa per riempirti d'amore. Adesso siamo in 4. BENVENUTO THEO TI VOGLIAMO BENE", ha scritto il "Toro" a corredo di un'immagine che lo ritrae insieme al piccolo e alla compagna Agustina Gandolfo poco dopo il parto. In casa Martinez, Theo arriva dopo la piccola Nina.