Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter per curare il "mal di gol" nerazzurro

Lautaro è pronto a riprendersi la sua centralità e Chivu a farne nuovamente il perno dell'attacco nerazzurro. Le scorie della trasferta sudamericana con l'Argentina sono state smaltite dopo l'opaca prestazione con la Juve, la panchina ad Amsterdam e la manciata di minuti contro il Sassuolo. Il mal di schiena che ha frenato il capitano, rimasto in pratica al gol in apertura di campionato contro il Torino, è alle spalle. Sabato, a Cagliari, torna finalmente titolare.