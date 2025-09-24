Lautaro è pronto a riprendersi l'Inter per curare il "mal di gol" nerazzurro

Contro il Cagliati il capitano torna titolare: i sardi sono la sua vittima preferita
© Getty Images
Lautaro è pronto a riprendersi la sua centralità e Chivu a farne nuovamente il perno dell'attacco nerazzurro. Le scorie della trasferta sudamericana con l'Argentina sono state smaltite dopo l'opaca prestazione con la Juve, la panchina ad Amsterdam e la manciata di minuti contro il Sassuolo. Il mal di schiena che ha frenato il capitano, rimasto in pratica al gol in apertura di campionato contro il Torino, è alle spalle. Sabato, a Cagliari, torna finalmente titolare.
Se la formazione che affronterà i sardi presenta ancora diverse incognite, l'argentino possiamo darlo come certezza: oltretutto i rossoblù, contro i quali sette anni fa realizzò la prima delle sue 154 reti in nerazzurro, sono la sua vittima preferita in Italia: undici reti in altrettante partite, sette negli ultimi cinque confronti! Che al suo fianco ci sia Thuram, oppure Pio Esposito o anche Bonny, lo diranno gli allenamenti che riprendono oggi alla Pinetina, ma tutto, ora, torna a girare intorno a lui. Compresa, ovviamente, la rimonta a cui l'Inter è chiamata, approfittando prima della nuova sosta della trasferta in Sardegna e poi dello scontro casalingo con la Cremonese. Il tutto prima di un ottobre che vedrà come avversari Roma, Napoli e Fiorentina. Già, insomma, un primo vero crocevia.
Commenti (0)