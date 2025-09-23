Nuovo San Siro: Inter e Milan affidano il progetto a Foster e Manica

"Siamo a uno snodo importante di un percorso in cui il Club ha sempre dimostrato, in particolare attraverso l'impegno del Presidente Scaroni, che si tratta di una priorità assoluta per il futuro. La collaborazione con due dei più prestigiosi studi di architettura a livello mondiale - si legge nel comunicato - ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all'altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all'occhiello anche da un punto di vista architettonico". "Insieme, Foster + Partners e Manica hanno già lavorato a uno dei progetti più importanti della storia recente del calcio: il nuovo Wembley, che ha previsto l'abbattimento di un'icona storica per la realizzazione di una nuova icona per il futuro", conclude la nota dei due club.