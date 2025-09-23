Logo SportMediaset
Calcio
L'annuncio

Nuovo San Siro: Inter e Milan affidano il progetto a Foster e Manica

I due club hanno annunciato gli studi di architettura che si occuperanno del nuovo impianto in caso di via libera da parte del Comune di Milano 

23 Set 2025 - 16:46

Saranno l'archistar Lord Norman Foster e David Manica a realizzare il progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan "in caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano". I due club comunicano "di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e Manica, che sarebbero quindi responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano".

"Siamo a uno snodo importante di un percorso in cui il Club ha sempre dimostrato, in particolare attraverso l'impegno del Presidente Scaroni, che si tratta di una priorità assoluta per il futuro. La collaborazione con due dei più prestigiosi studi di architettura a livello mondiale - si legge nel comunicato - ribadisce la ferma intenzione dei Club di dare ai tifosi e alla città di Milano uno stadio all'altezza degli standard più elevati in termini di innovazione, comfort e sostenibilità, che rappresenterà un nuovo fiore all'occhiello anche da un punto di vista architettonico". "Insieme, Foster + Partners e Manica hanno già lavorato a uno dei progetti più importanti della storia recente del calcio: il nuovo Wembley, che ha previsto l'abbattimento di un'icona storica per la realizzazione di una nuova icona per il futuro", conclude la nota dei due club.

I DETTAGLI

Il comunicato congiunto di Inter e Milan svela anche alcuni dettagli sull'ipotetico stadio: "Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un'atmosfera senza eguali, strutturandosi su due grandi anelli con un'inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Sarà inoltre conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un'offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili".

san siro
inter
milan

