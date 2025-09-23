Inter, una difesa a due facce: segna tanto ma subisce troppo

Il problema per il tecnico rumeno arriva volgendo lo sguardo dall'altra parte del campo, dove Sommer (tra l'altro colpevole in qualche gol subito) e Martinez sono stati meno protetti delle ultime stagioni: i nerazzurri in Serie A hanno subito già sette reti, il dato peggiore delle ultime annate (4 nel 2021/22, 5 nel 2022/23, 1 nel 2023/24, 3 nel 2024/25). Certo, sul numero pesa molto la partita "pazza" contro la Juve, finita 4-3 per i bianconeri, ma è evidente che, concretezza offensiva a parte - a proposito della quale Chivu ha detto dopo il Sassuolo "avremmo dovuto chiuderla prima" - è questo l'aspetto sul quale la squadra e lo staff tecnico dovranno lavorare maggiormente.