Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
i numeri

Inter, una difesa a due facce: segna tanto ma subisce troppo

Già 3 segnati gol dalla retroguardia per i nerazzurri che però hanno già subito sette reti

23 Set 2025 - 08:47

Si potrebbe dire che per l'Inter, in questo inizio stagione, la miglior difesa è l'attacco. Osservando i dati delle prime quattro partite di campionato (la Chamions League, col 2-0 all'Ajax, al momento è parentesi a parte in questo particolare aspetto), Cristian Chivu può essere soddisfatto dell'apporto della sua retroguardia - allargata anche agli esterni, che nel calcio nerazzurro si tramutano in quinti o esterni offensivi a seconda delle situazioni, in zona gol: siamo già a quota tre reti.

La prima all'esordio, Bastoni contro il Torino che aveva aperto le danze prima del 5-0 finale, la seconda è di Dumfries contro l'Udinese quando poi era arrivata una sconfitta, a cui si è aggiunta quella di Dimarco nel recente successo contro il Sassuolo. La difesa che aiuta l'attacco d'altronde è un trend invariato nel passaggio da Inzaghi a Chivu, basti pensare che l'anno scorso l'Inter aveva segnato ben 31 gol con i difensori con Dumfries - 11 reti - a fare la parte del leone.

Il problema per il tecnico rumeno arriva volgendo lo sguardo dall'altra parte del campo, dove Sommer (tra l'altro colpevole in qualche gol subito) e Martinez sono stati meno protetti delle ultime stagioni: i nerazzurri in Serie A hanno subito già sette reti, il dato peggiore delle ultime annate (4 nel 2021/22, 5 nel 2022/23, 1 nel 2023/24, 3 nel 2024/25). Certo, sul numero pesa molto la partita "pazza" contro la Juve, finita 4-3 per i bianconeri, ma è evidente che, concretezza offensiva a parte - a proposito della quale Chivu ha detto dopo il Sassuolo "avremmo dovuto chiuderla prima" - è questo l'aspetto sul quale la squadra e lo staff tecnico dovranno lavorare maggiormente.

Leggi anche

Esposito è l'antidoto al surreale silenzio di San Siro: così Pio ha già conquistato tutti

inter
difesa
gol fatti
gol subiti

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Inter

DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

Marotta: "San Siro? Scenario imbarazzante, se non si risolve a Milano andremo altrove"

Marotta: "Difficoltà fisiologiche con Chivu. San Siro? Rischiamo di lasciare Milano"

Dimarco-Augusto: la corsia sinistra dell'Inter affonda il Sassuolo, Chivu ritrova i tre punti

Acerbi: "Ho rifiutato la convocazione di Spalletti, non l'Italia. Vecchio? Chi se ne frega"

Esposito è l'antidoto al surreale silenzio di San Siro: così Pio ha già conquistato tutti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:40
Napoli-Pisa, De Bruyne rischia il rigore: rabbia dei toscani
09:40
Pallone d'Oro, le congratulazioni di Messi a Dembélé
23:56
Pisa, Gilardino: "Orgoglioso dei miei. Episodi? Tutti a favore del Napoli"
23:36
Napoli, risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno. Milan a rischio?
23:25
Serie C, Potenza senza tifosi a Siracusa