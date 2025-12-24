Giudice sportivo multa il Livorno per lancio di 35 bombe carta in campo

Ammenda del giudice sportivo della Lega Pro di 2.000 euro al Livorno a causa del lancio da parte dei suoi tifosi di ben 35 bombe carta nel recinto di gioco durante la partita in casa col Pontedera disputata allo stadio Armando Picchi. La sanzione è stata comminata per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica". Nella circostanza vennero tirati in campo anche due fumogeni. Il giudice sportivo riconosce che non ci furono "conseguenze dannose" per le persone ed ha tenuto di conto, nella continuazione dell'illecito, del numero e della natura del materiale pirotecnico esploso.