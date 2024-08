Inter, si ferma Taremi: risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra

© Getty Images

Brutte notizie in casa Inter: si è fermato Taremi. L'attaccante iraniano "si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano - fa sapere il club nerazzurro attraverso un comunicato - Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". Taremi, che mercoledì non aveva giocato la partitella per precauzione, salterà dunque l'amichevole di domani alle 19.30 contro il Pisa (la quarta pre-campionato dopo quelle vinte con Lugano, Pergolettese e Las Palmas).