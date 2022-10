Lautaro: "L'offerta del Barcellona è il passato, do tutto per l'Inter. Il gol arriverà"

VERSO BARCELLONA-INTER

L'argentino alla vigilia del Camp Nou: "Non firmo per il pareggio"

Lautaro Martinez, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Barcellona, torna sull'offerta blaugrana ricevuta due anni fa: "Ormai è il passato, oggi sono dell'Inter. Ciò che ho voluto e che so oggi è che do il meglio per l'Inter". L'argentino non è preoccupato dall'astinenza in zona gol: "Sono tranquillo per il lavoro che faccio e per la mano che riesco a dare ai miei compagni. Capita a tutti gli attaccanti, devo essere tranquillo perché il gol arriverà come sempre". Sulla partita di domani, Lautaro ha aggiunto: "All'andata abbiamo fatto un ottimo primo tempo e credo che dovremo ripetere quella frazione di gara. Spero di giocare bene, con molta personalità, di fare quello che abbiamo preparato. Le polemiche arbitrali? Noi vogliamo fare la nostra partita. Il VAR ha analizzato gli episodi e la partita è andata avanti, noi dobbiamo pensare a domani. L'arbitro farà il suo lavoro come tutti".

Le parole di Lautaro Martinez

Quanto sono stato vicino al Barcellona?

È il passato, oggi sono dell'Inter e do tutto per l'Inter. Zanetti ha detto che posso essere un riferimento dell'Inter per tanti anni? Quello che ha detto Pupi è un orgoglio, è una bandiera del club. Lo ringrazio per le parole. Sulla trattativa col Barcellona sono passati degli anni, ora sono all'Inter do tutto per questa squadra.

Servirà una partita diversa rispetto a Milano?

Sappiamo che il Barcellona ha qualità nell'uno contro uno, servirà intensità.

Cosa è cambiato dal Lautaro del 2019 a quello di oggi? Giocherà Dzeko.

Sono partite passate ma in quella partita facemmo un grande primo tempo con grande personalità, come dovremo fare domani. Spero di giocare bene, faremo quello che decide il mister.

Quanto ti manca il gol?

Sono tranquillo per il lavoro che faccio e per l'aiuto che do ai compagni. Dovevamo tutti dare qualcosa in più e io ho cercato di farlo. Devo restare tranquillo, il gol arriverà.

Il clima caricherà anche voi?

Noi vogliamo fare la nostra partita. Quello che è successo a livello arbitrale col fallo di mano è già successo, l'arbitro ha fatto le sue valutazioni. Domani pensiamo solo a noi, l'arbitro farà il suo lavoro.

Preoccupato per gli infortuni di Di Maria e Dybala?

Sono importanti per l'Argentina, spero che per Di Maria non sia nulla di grave.

Il Barcellona sarà più debole in difesa.

Hanno perso Araujo, un grande centrale. Cercheremo di fare il massimo.

È la gara più importante che giocherai fino al Mondiale?

Sì, sarà importante. Non so dire se il clima sarà simile.

Mancheranno Lukaku, Brozovic e Correa.

Sono tre assenze pesanti, però abbiamo compagni pronti a scendere in campo come a San Siro.

Domani firmeresti per il pareggio?

No, per la vittoria.