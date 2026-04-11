VERSO COMO-INTER

Lautaro 20 giorni out, Calha 'chiama' i leader a raccolta: "Quando non c’è manca ma non c’è solo lui"

Il regista turco pronto a prendersi l'Inter sulle sue spalle in attesa che il capitano torni a disposizione 

11 Apr 2026 - 10:47

Tre partite ancora senza Lautaro. Anzi, almeno tre: Como, Cagliari e ancora Como, quest'ultima semifinale di Coppa Italia. Ma dare per certo il rientro del capitano nerazzurro contro il Torino ora come ora è prematuro: non si tratta di una recidiva, è vero, ma il muscolo interessato è sempre lo stesso e il polpaccio, si sa, difficilmente fa sconti. Passo dopo passo, dunque, giorno dopo giorno: c'è da attendere sino almeno alla metà della prossima settimana, per vedere come il muscolo dell'attaccante argentino reagirà alle terapie di questi giorni.

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Di certo una bella botta per l'Inter, anche perché il primo ostacolo da superare è decisamente alto: contro il Como di Fabregas serve innanzitutto il contributo, non solo tecnico, dei 'senatori' nerazzurri. La reazione morale deve arrivare dagli altri leader dello spogliatoio, da Calhanoglu e Thuram, passando per Barella, Dimarco, Dumfries e Acerbi, tanto per citare i principali indiziati. E' questo, più che mai, il loro momento, insomma.

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Una missione che Calhanoglu si è già apertamente presa sulle spalle: "Quando non c’è manca (Lautaro, ndr), sia perché segna tanto ed è sempre pericoloso, sia per la personalità. Ma in spogliatoio non c’è solo lui, ci sono anche altri con grande esperienza e carisma".

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Il suo, di carisma, non è mancato di certo contro la Roma. Domani servirà rivederlo nuovamente, al Sinigaglia:"É ancora vivo il ricordo dello scudetto perso per un punto, non vogliamo che succeda ancora" ha dichiarato in una intervista a La Repubblica. "Dobbiamo continuare così, e chiudere il prima possibile". Così, dunque, per ritrovare tra venti giorni anche il capitano potendo guardare ancora tutti dall'alto al basso.

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