L'Inter chiama e Palestra risponde: "Sono pronto per il salto in una big"

Esterno a tutta fascia, Palestra abbina alla facilità di corsa la capacità di saltare l'uomo. E pensare che nelle giovanili non spiccava per la velocità, anzi: "Facevo la mezzala e fino ai quindici anni ero considerato il più lento della squadra. Giocavo poco, ma fa parte del percorso. Non ho mai mollato e per fortuna ho sempre avuto la famiglia che mi ha aiutato". La sua carriera, iniziata nelle giovanili dell'Atalanta, è poi decollata in Serie C con l'Under 23 nerazzurra: "Quella è stata un'esperienza fondamentale, che mi ha aiutato tantissimo a farmi capire come funziona il calcio professionistico. Quest'anno poi, il primo da titolare in Serie A, mi ha dato tanta fiducia. A Cagliari sono stato benissimo".