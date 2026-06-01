Boga: "Juve grande club, Spalletti mi chiede 10 gol"

"Quando un club come la Juve ti chiama non ci pensi molto, è una grande società che ha vinto molti titoli e che ha avuto grandi giocatori": così l'attaccante bianconero, Jeremie Boga, sulla scelta di approdare sotto la Mole durante lo scorso mercato di gennaio. "Per me è stata una decisione molto facile, appena metti piede qui senti davvero di essere in un grande club - ha aggiunto ai microfoni della tv ivoriana Nci Sport - stavo attraversando un momento complicato, ma qui tutti mi hanno accolto molto bene e penso che questo si sia riflesso anche sulle mie prestazioni". Sul tecnico Spalletti: "Quando sono arrivato mi ha detto: 'Come mai non segni 10 gol a stagione? Con le qualità che hai, devi fare di più' - ha rivelato il classe 1997 - una frase che ha fatto clic nella mia testa e mi sono detto: se un allenatore così mi dice questo, vuol dire che ho le qualità e che sta a me lavorare per diventare più costante durante tutta una stagione".