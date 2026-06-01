Serie C, a Brescia e Ascoli verso il tutto esaurito per le finali playoff

01 Giu 2026 - 14:09
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Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16mila spettatori al Rigamonti di Brescia e quasi undicimila al "Del Duca" di Ascoli Piceno, domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, informa la Lega Serie C, si aggiungono ai dieci esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su dodici gare disputate in queste fasi della competizione. Numeri che testimoniano il forte legame tra i club e i rispettivi territori ma anche la crescente attrattività del campionato: nelle stesse fasi dei playoff si registra un incremento di oltre 22.000 spettatori rispetto alla stagione precedente. 

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