Senza Lautaro è un'Inter dimezzata: i dati che minano la strada verso lo scudetto

Lo dicono i dati. Il confronto tra i match con e senza Lautaro, a partire dalla media punti, è chiaro. In tutte le competizioni nel corso della stagione 2025/26, l’Inter è passa da 2,3 punti a partita a 1,3: uno in meno a gara, un gap che può fare la differenza. Anche il numero di vittorie è decisamente inferiore quando manca il capitano: con Lautaro sono 26 in 35 partite (circa il 74%), senza si scende a 2 su 7 (29%). Aumentano i pareggi e, più in generale, diminuisce la continuità nei risultati. Stesso discorso anche per la media gol che passa da 2,3 a 1,0 a partita, meno della metà.