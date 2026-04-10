Senza Lautaro è un'Inter dimezzata: i dati che minano la strada verso lo scudetto
Media punti e media gol crollano con l'assenza del capitano nerazzurro
© Getty Images
Una doppietta contro la Roma dopo quasi due mesi di assenza e di 'conseguenti' problemi per l'Inter. Ora un altro stop, sempre per un problema al polpaccio sinistro. Una tegola sulla strada dello scudetto. L'assenza di Lautaro, incominciando da domenica sera a Como, rischia di pesare nuovamente molto e complicare non poco il cammino nerazzurro in questo finale di stagione. C'è infatti un'Inter con l'attaccante argentino in campo e ce ne è un'altra quando invece è assente.
Lo dicono i dati. Il confronto tra i match con e senza Lautaro, a partire dalla media punti, è chiaro. In tutte le competizioni nel corso della stagione 2025/26, l’Inter è passa da 2,3 punti a partita a 1,3: uno in meno a gara, un gap che può fare la differenza. Anche il numero di vittorie è decisamente inferiore quando manca il capitano: con Lautaro sono 26 in 35 partite (circa il 74%), senza si scende a 2 su 7 (29%). Aumentano i pareggi e, più in generale, diminuisce la continuità nei risultati. Stesso discorso anche per la media gol che passa da 2,3 a 1,0 a partita, meno della metà.
Se si limita l'analisi al solo campionato, la situazione non cambia. La media punti scende dai 2,5 punti a partita nei 26 match in cui è sceso in campo l'argentino a 1,6 nelle cinque sfide saltate. In particolare, poi, l’ultimo infortunio ha fatto saltare cinque partite al capitano: Lecce-Inter 0-2, Inter-Genoa 2-0, Milan-Inter 1-0, Inter-Atalanta 1-1, Fiorentina-Inter 1-1. La percentuale di vittorie è passatta dall’81% (21 su 26) al 40% (2 su 5). Infine stesso discorso per i gol: da 2,5 a 1,2 a partita, anche qui dimezzati.