L'Inter tiene un ritmo da record anche quando non è brillante: Chivu ringrazia Thuram e Provedel

Cosa non ha funzionato per oltre un'ora in questa Inter a Venezia? Di sicuro ha fatto fatica la difesa, spesso infilata dalle verticalizzazioni degli avversari e dalla velocità di Akor Adams. Per fortuna dei suoi compagni, Ivan Provedel ha dimostrato di essere all'altezza della situazione e da adesso in poi potrà giocarsi davvero un posto da titolare con Josep Martinez. Ma anche il centrocampo non è andato come Chivu sperava, Sucic è incappato in una di quelle serate in cui la timidezza gli impedisce di esprimersi, Zielinski si è forse un po' disabituato a giocare da mezzala. Stankovic sotto gli occhi del padre non ha trovato le giocate giuste, non è stato nemmeno negativo ma Chivu l'ha tolto dopo il primo tempo, confermando di crederci poco, al momento. E allora forse era meglio darlo davvero in prestito.