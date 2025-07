Premier Montenegro: "Diogo Jota ha onorato nome del Portogallo"

"La notizia della morte di Diogo Jota, un atleta che ha molto onorato il nome del Portogallo, e di suo fratello, è inaspettata e tragica". Con un messaggio postato sul social X, il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, ha trasmesso le "più sentite condoglianze ai familiari" del calciatore lusitano e attaccante del Liverpool, nato a Massarelos 28 anni fa, rimasto con il fratello Andrè di 26 anni, a sua volta calciatore professionistico, vittima di un incidente stradale in Spagna. "E' una giornata triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale" rileva nel messaggio il premier, unendosi alle numerose mianifestazion di cordoglio sui social.