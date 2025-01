Inter, nella calza della Befana errori e infortunati. Ma Taremi si è sbloccato

L'Inter torna da Riad con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi. E non potrebbe essere altrimenti dopo la clamorosa rimonta subita, da 0-2 a 3-2 in pieno recupero. Il secondo derby stagionale perso ha rilanciato il Milan come successo a settembre in campionato e mina le certezze di un'Inter che si era subito ritrovata e che ora dovrà per forza ripartire per tenere il passo di Napoli e Atalanta. Non sarà facile perché sconfitte così clamorose possono lasciare degli strascichi e il rischio di perdere punti per strada è davvero alto. È davvero inspiegabile come i nerazzurri non siano riusciti a portare a casa una gara che a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo sembrava ormai chiusa e la Supercoppa diretta nella bacheca nerazzurra. A ridare forza e convinzione al Diavolo ci ha pensato, però, Sommer, mal posizionato sulla punizione non irresistibile di Theo Hernandez. Un errore madornale senza il quale probabilmente staremmo qui a parlare di un finale diverso. Poi negli ultimi 15 minuti, come già successo in passato (vedasi Juventus) è subentrata un po' di stanchezza ed è mancata lucidità nell'area di rigore. L'ingresso di Leao e il ritrovato Theo hanno fatto a pezzi la catena di destra, in cui Bisseck è naufragato dopo una serie di prestazioni convincenti. Soprattutto nelle gare secche contano i dettagli e un certo cinismo davanti alla porta, che è mancato completamente: Taremi, Carlos Augusto, Frattesi e Dumfries non hanno trovato la giocata vincente che avrebbe spento le velleità rossonere.