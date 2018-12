Juve-Inter, ecco chi può arbitrare il big match: Massa in pole

05/12/2018

Si preannuncia una designazione calda per Juventus-Inter. Tra veti incrociati e polemiche, per Nicola Rizzoli non sarà semplice scegliere il direttore di gara del big match di venerdì sera. Di sicuro la decisione sarà il frutto di ragionamenti ed esclusioni forzate. A partire da quelle di Rocchi, Orsato e Mazzoleni. Il primo è reduce dalla bufera per il fallo da rigore su Zaniolo, il secondo è tornato a dirigere la Juve a Firenze a 8 mesi dal rosso mancato a Pjanic proprio durante Inter-Juve, il terzo invece fu aspramente contestato per aver "graziato" Benatia dall'espulsione in Milan-Juve.