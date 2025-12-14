Liga, Siviglia a valanga, Celta supera Athletic Bilbao
Nella 16esima giornata della Liga il Siviglia batte per 4-0 l'Oviedo con reti di Adams (4'), Sow (22'), Mendy (55') ed Ejuke (89'). Il Celta Vigo supera per 2-0 l'Athletic Bilbao con gol di Swedberg (48') ed El Abdellaoui (55').
