Uno psicologo per Josep Martinez: l'Inter lo manda in terapia dopo il tragico incidente

Intanto al nerazzurro sono stati sequestrati Suv e cellulare ed è stato indagato per omicidio stradale: passaggi obbligatori nell'ambito dell'indagine. Dopo l'incidente lo spagnolo è stato sottoposto all'alcooltest e a quello antidroga, entrambi con esito negativo, e ha poi rilasciato un lungo verbale con la sua versione dei fatti. Il rientro a casa è stato possibile soltanto intorno alle 18. Ad attenderlo c'era uno psicologo mandato dall'Inter: Joseph, che in questi due anni a Milano raccontano come un ragazzo sensibile e riservato, era sconvolto al punto di non riuscire a mettere in fila più di qualche parola. Ora per il classe '98, che non tornerà in campo almeno per una settimana, inizierà un lungo percorso legale e psicologico. Il primo passo è stato chiudere tutti gli account social: in un momento così difficile, meglio non leggere le cattiverie del web.