Inter, Lautaro: "Mai stato così forte e non ho motivi per andare via, tra scudetto e Champions non scelgo"

"Tra scudetto e Champions? Non scelgo". Parola del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, che ammette di non essere stato "mai così forte". Lo dicono i numeri: sono 11 gol in stagione tra campionato e Champions. "lo voglio arrivare in fondo a tutte le competizioni, così come abbiamo fatto negli ultimi anni - ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Siamo dentro a un percorso straordinario che ha riportato all'Inter trofei e felicità. Non è scontato giocare due finali di Champions in tre anni". Dalla finale di Monaco, "Shock superato, le sconfitte anche se fanno tanto male ti fanno crescere, c'è un nuovo allenatore, Chivu, che ci sta dando tanta energia", alla delusione per la sconfitta contro il Liverpool: "Ci dispiace aver buttato via tutto per un'ingiustizia". E sul futuro: "Sia io che la mia famiglia stiamo molto bene qui, abbiamo messo radici a Milano. Ho appena firmato il nuovo contratto, quindi non ho un solo motivo per andarmene". E su Pio Esposito: "Lasciamolo in pace e diventerà un pilastro dell’Inter e dell’Italia".