Inter, Marotta: "Sconfitta con il Liverpool immeritata, rigore decisione avventata"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport a margine della premiazione dei Gazzetta Awards. Il numero uno nerazzurro ha commentato così la recente sconfitta della squadra di Chivu in Champions League con il Liverpool: "Da una parte lascia amarezza perché è immeritata, dall’altra è un motivo di riflessione e servirà a darci una carica maggiore perché abbiamo presto una partita importante che affronteremo nel migliore dei modi. E soprattutto avremo altre due partite di questo girone diciamo con Arsenal e Dortmund che saranno assolutamente importanti per noi e affronteremo con maggiore determinazione di prima".