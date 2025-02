Inzaghi toglie il ritiro prima della Viola, i nerazzurri si ricaricano per le sfide decisive

Dopo la Viola ci sarà la Juve a Torino, il Genoa in casa, la Coppa Italia con la Lazio e poi la madre di tutte le partite di campionato: il big-match del 'Maradona' con il Napoli. Un tour de force che però ha un vantaggio enorme. Due settimane di allenamenti pieni senza turni infrasettimanali. Aver raggiunto direttamente gli ottavi di Champions ha regalato ai nerazzurri la possibilità di prepararsi nel modo migliore ai momenti chiave della stagione. La Juve, per esempio, prima del derby d'Italia dell'Allianz, si ritrova contro il Psv nell'andata dei playoff e non sarà certo il modo miglior per preparasi a ospitare i campioni d'Italia.