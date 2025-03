Inzaghi svuota l'infermeria: Dimarco, Zalewski e Darmian verso il rientro con l'Udinese

In attesa del rientro dei nazionali, ad Appiano Gentile Simone Inzaghi approfitta della sosta dei campionati per lavorare con chi non è stato convocato e per recuperare qualche pedina preziosa tra i lungodegenti. A partire dalla metà della prossima settimana Nicola Zalewski, Matteo Darmian e Federico Dimarco torneranno disponibili al 100% e, salvo imprevisti, dovrebbero essere convocati per il match contro l'Udinese in programma il 30 marzo. Venerdì il polacco e l'ex Torino hanno svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Federico Dimarco ha lavorato in parte col gruppo. Nessun problema invece per Marcus Thuram, che da oltre un mese convive con un problema alla caviglia e continuerà a stringere i denti.