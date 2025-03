Inter, Taremi in panchina anche con l'Iran: "Da 5 mesi gioco da infortunato"

Un'avventura che non sta andando nel modo sperato. Mehdi Taremi si era immaginato in modo completamente diverso il suo approdo all'Inter. L'iraniano sta faticando moltissimo in nerazzurro: un po' per il ruolo di rincalzo dietro alla ThuLa, un po' perché, quando chiamato in causa, non ha mai convinto del tutto. Un rendimento sicuramente al di sotto delle aspettative: della società che ha scommesso su di lui, ma anche del calciatore stesso, abituato a viaggiare comodamente in doppia cifra di gol.