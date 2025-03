Inter, l'assist di Arnautovic per Inzaghi: "Sono in ottima forma: puntiamo a vincere tutto"

Novanta minuti in campo per Marko Arnautovic, un assist, uno "spavento" (un colpo al ginocchio e una piccola crisi di panico da lui stesso raccontata a fine partita) e la consapevolezza di poter essere utile non solo alla sia Nazionale (l'Austria ha pareggiato 1-1 con la Serbia) ma anche e soprattutto all'Inter nel prossimo rush finale. Con Lautaro non al meglio, Thuram in ripresa dopo i problemi alla caviglia e Taremi sempre poco convincente, l'attaccante austriaco è pronto a dare il proprio contributo a Simone Inzaghi, già di fatto molto prezioso con i gol contro la Lazio in Coppa Italia e contro Fiorentina e Monza in campionato: "Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sono sempre pronto per aiutare l'Inter che è la mia squadra del cuore" ha dichiarato in esclusiva a Simone Togna per Sportmediaset. "Ogni volta che me lo si chiede sono pronto e do sempre il 100%, anzi il 120%. Va benissimo giocare dal 1', ma spero che gli altri compagni di squadra siano presto disponibili perché serve l'aiuto di tutti". Con la sua esperienza, Arnautovic sa essere anche un uomo spogliatoio importante: "Replicare il Triplete? Io l'ho già detto, il Triplete l'ho vinto da tifoso, sarei bugiardo a dire il contrario: adesso sono un giocatore vero, gioco un po' di più e cerco di dare tutto per l'Inter. Se puntiamo a vincere tutte e quattro le competizioni che affronteremo? Certamente, certamente".