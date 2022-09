Inzaghi: "Sconfitta che brucia, prendiamo gol troppo facilmente"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta per 3-2 nel derby: "Sconfitta che brucia. Per i tifosi e per la società. Avremmo dovuto fare di meglio"

Nel derby di Milano l'Inter di Simone Inzaghi si sveglia troppo tardi: non bastano i gol di Brozovic e Dzeko per rimediare alla doppietta di Leao e al graffio di Giroud. Il tecnico nerazzurro commenta a caldo il 3-2 ai microfoni di DAZN: “L’inizio è stato equilibrato, abbiamo fatto un ottimo gol poi dopo il pareggio abbiamo avuto un blackout. In un derby non possiamo concedere gol del genere. Alla fine avremmo meritato il pari, ma quella mezz’ora ha lasciato a desiderare”

Vedi anche Serie A Serie A, Milan-Inter 3-2: doppio Leao e Giroud ribaltano ancora l’Inter, il derby è rossonero Una gestione della partita che ricorda quella contro i biancocelesti: "Con la Lazio è stata una partita diversa - afferma Inzaghi - "Per fare due gol stasera abbiamo fatto tanta fatica. Abbiamo trovato un portiere fortissimo, ma purtroppo ci fanno gol con troppa facilità”. L'allenatore nerazzurro poi torna sull'aspetto mentale: "Gestire i momenti è troppo importante per la nostra squadra. Contro Lazio e Milan hanno compromesso la partita. In queste partite il dettaglio fa la differenza”. Otto gol subiti in cinque partite sono una controtendenza rispetto ai numeri fatti registrare la scorsa stagione: "Questa è la stessa squadra che è stata otto partite senza prendere gol. I numeri vanno letti, noi facciamo fatica a fare gol. Ne avremmo potuti fare di più se non ci fosse stato Maignan sulla nostra strada”. Dopo una serata del genere, difficile vedere il bicchiere mezzo pieno: "Aspetti positivi? Si, ma adesso mi brucia. Per i nostri tifosi e per la nostra società. Contro il Milan sono state sempre partite aperte e decise dagli episodi, questa sera dovevamo fare di più”.