Inzaghi: "Contro il Napoli servirà la migliore Inter, c'è fiducia e il gruppo è solido"

"Domani sarà una partita bellissima, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato. Conte ha dato un'ottima organizzazione alla squadra che è molto forte e ha tanta qualità, ci vorrà una delle migliori Inter per fare il massimo davanti al nostro pubblico". Simone Inzaghi presenta così la supersfida di domenica sera a San Siro contro il Napoli. "Ci stiamo preparando per fare una grande gara, cercando di recuperare energie fisiche e mentali, adesso ci manca l'ultimo sforzo domani con il Napoli - ha detto a InterTV - Abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni in queste gare perché abbiamo perso qualche giocatore ma c'è grande fiducia. Sono molto contento di avere un gruppo solido, i ragazzi lavorano sempre con il sorriso e per me è un grande segnale. Ho la fortuna di avere tanti leader in squadra che ogni giorno aiutano me e lo staff".