Inter, contro il Napoli l'occasione di tornare in vetta solitaria 168 giorni dopo

Domenica sera saranno passati 168 giorni, cinque mesi e mezzo (contando anche la pausa estiva, ovviamente), visto che quest'anno i nerazzurri sono stati primi una sola volta - terza giornata - e a pari merito con Juventus, Udinese e Torino. Da lì in poi qualche risultato imprevisto, vedi il pari col Monza, e le due amarezze nei big match: la sconfitta netta contro il Milan e l'incredibile rimonta della Juve fino al 4-4. Comunque dalla settima giornata in poi l'Inter si è rimessa ampiamente in carreggiata, divenendo la seconda forza del campionato dietro proprio al Napoli, arrivando ad avere un gap massimo di quattro punti, ridotto a uno proprio l'ultima giornata in concomitanza del successo dell'Atalanta al Maradona.