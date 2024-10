Inzaghi: "Con la Roma gara molto difficile, ci vorrà la migliore Inter"

La Roma di Juric è nota per la sua intensità e per il pressing alto. Su cosa vi siete concentrati durante la preparazione per affrontare una squadra così aggressiva e per mantenere il controllo della gara?

"Sappiamo che tipo di avversario andremo a incontrare. Juric lo abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita sia in possesso che in non possesso importante. Insomma ci vorrà una grande Inter".