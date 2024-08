Inter: Zielinski si allena in gruppo, con il Lecce ci sarà

INTER

Buone notizie per Simone Inzaghi dal primo allenamento in vista del debutto a San Siro

© inter.it Dal primo allenamento dell'Inter della settimana che porta alla prima stagione di campionato a San Siro contro il Lecce, in programma sabato sera, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Piotr Zielinski, che nel lunedì di riposo ha comunque lavorato ad Appiano Gentile con de Vrij, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo lasciandosi alle spalle il risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra, e dunque sarà a disposizione per la gara contro i pugliesi.

Il rientro in squadra di de Vrij è previsto la prossima settimana. Buchanan prosegue nelle terapie per recuperare dall'infortunio alla tibia accusato in Copa America. Sabato sera a San Siro l'Inter è attesa da una cornice di pubblico fantastica: già oltre 65 mila i tifosi attesi per la prima ufficiale dei Campioni d'Italia in casa.