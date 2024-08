Inter, testa e gambe: i cambi di Inzaghi in vista del Lecce

Nessun dramma, ci mancherebbe altro. Ma una lucida, attenta analisi sì. Vero è che la vittoria contro il Genoa è sfumata, a conti fatti, per due gol subiti per grossolani errori individuali, ma ciò non toglie che dal punto di vista fisico e mentale qualcosa nell'Inter vista a Marassi è mancato: poca reattività sul primo gol dei rossoblù dopo l'intervento scomposto di Sommer, poca lucidità in occasione del rigore concesso in pieno recupero, poca precisione sotto porta in diversi momenti chiave del match. Concentrazione e brillantezza a corrente alternata che hanno inciso negativamente su precisione, fluidità e gestione del match. Da qui riparte Simone Inzaghi che ha raccolto indicazioni e idee per proiettarsi verso la prima a San Siro contro il Lecce sabato prossimo. Qualche cambio, più di uno, è nell'ordine delle cose, non fosse altro per gestire al meglio, sin da subito, le energie.