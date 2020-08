Inter, Zhang è tornato a Milano: atteso il confronto con Conte dopo l'Europa League

RITORNO A MILANO

Steven Zhang riabbraccia l'Inter. Nella settimana in cui la squadra di Conte prepara la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, il presidente nerazzurro è sbarcato in serata a Milano, dove mancava da fine febbraio per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus "per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari italiani ed internazionali". Nell'agenda del numero uno nerazzurro l'argomento mercato ma prima di tutto il faccia a faccia con Conte dopo l'attacco sferrato pubblicamente alla società dal tecnico nel post gara contro l'Atalanta. Inter, attacco di Conte alla società

Un confronto necessario per alleviare tensioni e per proseguire uniti verso un unico obiettivo e che comunque arriverà non prima del termine della stagione e degli impegni della squadra in Europa League. A Dusseldorf, per la semifinale contro lo Shakhtar, vorrebbe essere presente anche lo stesso Zhang in tribuna, motivo per cui prosegue il lavoro diplomatico per dare il via libera al viaggio in Germania del presidente nerazzurro.