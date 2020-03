Inter, Zhang dona 100.000 euro al Sacco per il contrasto al Coronavirus

Il presidente dell'Inter Steven Zhang donerà 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" di Milano, diretto dal prof. Massimo Galli. "L'Inter - ha spiegato all'Ansa il presidente nerazzurro - ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale del Ospedale Sacco sta facendo fronte all'eccezionalità della situazione. Fin dall'avvio dell'emergenza Coronavirus abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l'evoluzione della situazione, sia come club sia come azionista, rimarcando in tutte le sedi come l'unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza. È per questo motivo che FC Internazionale Milano sente il dovere di sostenere l'Ospedale Sacco".