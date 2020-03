Recuperi Serie A: in corso consiglio di Lega straordinario

Qualcosa si muove e anche con una certa urgenza, dato che la necessità di definire un calendario è impellente. Un consiglio straordinario di Lega, con le parti interessate collegate in conference call, è da poco in corso. Ovviamente, sul tavolo, la ricerca di un'intesa sulle date utili per i recuperi delle gare di campionato saltate nell'ultimo weekend e nella settimana precedente. Al momento non è chiaro se si parlerà anche della Coppa Italia (Juve-Milan in campo mercoledì a Torino, Napoli-Inter al San Paolo giovedì), ma non è escluso che si tocchi anche questo argomento per definire, ad esempio, l'opportunità o meno di riaprire, almeno parzialmente, l'Allianz Stadium.