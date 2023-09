Inter, Zhang al bivio: rifinanziamento o cessione? E Investcorp non smentisce 

INTER

Continua a tenere banco il futuro del club nerazzurro: i tempi per il patron cinese sono stretti

Maggio 2024. È questa la data segnata in rosso nel calendario di Steven Zhang. Manca sempre meno alla scadenza del prestito firmato Oaktree (in ballo 275 milioni di euro con tasso di interesse al 12%) e il numero uno dell'Inter deve letteralmente capire cosa fare 'da grande'. Tenersi il club rifinanziando la cifra con il fondo californiano, oppure vendere lasciando i nerazzurri ad alto livello. Almeno sul campo. Difatto il giovane imprenditore orientale è ad un bivio: col fiato sul collo del presidente c'è Investcorp, interessata ad investire sui 19 volte Campioni d'Italia. In tal senso smentite dagli Emirati Arabi non sono arrivate.

I conti dell'Inter sono in deciso miglioramento (come evidenziato in maniera chiara anche dal bilancio 2022/23 approvato ieri) e ciò rappresenta una ulteriore spinta per i potenziali investitori. Dal canto suo però, Zhang vorrebbe cercare di tenersi in tutti i modi il club: la priorità quindi, è restare al comando della nave. Per farlo, e continuare a vincere, è necessario però rifinanziare il debito con Oaktree: i tempi sono stretti, e a non aiutare sono pure i tassi di interessi, al momento altissimi.

Per questo è già in cantiere il piano B, ossia la cessione. Le voci che riportano di un forte interesse di Investcorp per sono pressanti: dagli Emirati Arabi ribadiscono di come il fondo sia alla ricerca di capitali per procedere con l'affare. E lo stesso fondo, accostato anche al Milan prima dell'arrivo di RedBird, si limita a non commentare. Nessuna smentita quindi: per i più una ammissione che qualcosa bolle in pentola. Zhang ha due strade davanti: al momento prevale quella che porta al cuore, ma ogni proposta che arriverà in Viale della Liberazione verrà valutata con attenzione.