Inter, la probabile formazione contro il Verona: ci sono Lautaro e Dzeko

Inzaghi vuole la terza vittoria di fila e prosegue nella politica dei piccoli ritocchi: spazio per Lautaro-Dzeko in avanti, riposo per altre tre pedine

Le vittorie contro Empoli e Lazio hanno dato una bella spinta alla rincorsa dell'Inter verso la qualificazione alla prossima Champions League ma la striscia negativa di risultati in campionato tra fine febbraio e metà aprile non consente agli uomini di Simone Inzaghi - tra l'altro attesi dal calendario più difficile tra le contendenti al secondo, terzo o quarto posto - di prendere fiato: contro il Verona serve il terzo successo di fila per non perdere ulteriore terreno e prepararsi allo scontro diretto di sabato contro la Roma nelle migliori condizioni possibili.

INTER, LAUTARO E DZEKO CONTRO IL VERONA L'allenatore nerazzurro prosegue nella politica dei piccoli ritocchi che sta pagando in queste ultime partite, il cosiddetto turnover ragionato sta dando ragione a Inzaghi che, quindi, seguirà questa logica anche per la trasferta al Bentegodi. A partire dall'attacco, dove il gioco delle coppie premierà questa volta Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Nonostante gli sprazzi di vera LuLa visti con Empoli e Lazio, al momento sono l'argentino e il bosniaco favoriti per una maglia da titolare e probabilmente Inzaghi sta lucidando sia il Toro che Romelu Lukaku per averli al top negli euroderby di Champions League quando dovrebbero riprendersi - questa volta definitivamente - il posto da titolari fissi. In particolare contro il Verona si attende qualche segnale positivo da Dzeko, a secco dal 18 gennaio in Supercoppa Italiana contro il Milan e in campionato addirittura dal 4 gennaio contro il Napoli.

INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE CON IL VERONA I ritocchi in difesa dovrebbero prevedere la presenza di Danilo D'Ambrosio e Stefan de Vrij per far rifiatare Darmian e Acerbi, che si è scusato con i tifosi dopo l'errore che aveva dato il via libera al gol di Felipe Anderson contro la Lazio. Il trio difensivo davanti ad André Onana sarà completato da Alessandro Bastoni mentre a centrocampo Hakan Calhanoglu manda in panchina Mkhitaryan. Attenzione a Roberto Gagliardini al posto di Barella mentre sia Marcelo Brozovic che Federico Dimarco (scelta obbligata visto l'infortunio di Gosens) saranno confermati.

