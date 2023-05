L'Inter ritrova la LuLa nel momento cruciale: Inzaghi può sorridere

IL RITORNO

Lukaku e Lautaro Martinez sono in grande forma e pronti a prendersi la titolarità in attacco in vista Champions. Si ferma Gosens

La rimonta dell'Inter prima sulla Lazio e di conseguenza in campionato porta in dote una bellissima notizia per Simone Inzaghi: nel momento più caldo della stagione, dove i punti valgono di più e il margine di errore è quasi nullo, i nerazzurri hanno ritrovato lo spolvero della LuLa - alias Lukaku-Lautaro - dei tempi migliori. Quello sprint agognato la scorsa estate con il ritorno del belga dal Chelsea in prestito, ma mai sfruttato per via degli acciacchi del centravanti belga. Ora - nel maggio più caldo degli ultimi 13 anni - l'Inter è pronta a volare sulle ali della coppia gol.

Lo sa bene la Lazio che la resurrezione sportiva della coppia scudetto di Conte l'ha presa completamente in faccia, a San Siro, in una partita completamente cambiata emotivamente, tatticamente e tecnicamente dall'ingresso in campo di Martinez nel secondo tempo per affiancare l'amico di reparto. Un'intesa fuori dal campo mai messa in discussione che si è ritrovata anche in campo, già a sprazzi ad Empoli, salvo detonare proprio nello scontro diretto contro i biancocelesti di Sarri, completamente impreparati ad affrontare la potenza e la reattività dei due bomber. Risultato? Due gol per Martinez, con tanto di assist di Lukaku (come al Castellani) che si è ripetuto anche con Gosens.

Proprio l'attaccante belga ha i riflettori puntati addosso con la doppia semifinale di Champions contro il Milan all'orizzonte. Dopo diversi mesi passato tra infermeria e prestazioni sottotono, da quando il fisico gli ha permesso di lavorare in maniera migliore Lukaku è cresciuto e con lui le prestazioni. Da fine febbraio nessuno ha partecipato a più gol di lui in Serie A (7 reti, come Berardi del Sassuolo), ma sono gli strappi e la presenza dentro alla partita a far ben sperare i tifosi nerazzurri, anche al netto di qualche errore davanti al portiere che è costato punti pesanti in classifica. Efficacia che però nelle ultime due settimane, quelle in cui l'Inter tra campionato e Coppa Italia sembra aver svoltato mettendo in mostra una condizione fisica che deve preoccupare il Milan, così come ha mandato in tilt l'organizzata Lazio di Sarri.

Con buona pace di Dzeko e del fischiatissimo Correa, Inzaghi ha la coppia d'attacco per il finale di stagione. Quella che ha già fatto sognare i tifosi dell'Inter in un passato non troppo lontano: bentornata LuLa.

Lussazione alla spalla per Gosens

Chi, invece, potrebbe saltare almeno l'andata di Champions League nell'euroderby è Robin Gosens, di fatto il match winner nel 3-1 contro la Lazio. Proprio in occasione del gol il tedesco è rimasto a terra e la diagnosi dei medici ha confermato i sospetti: lussazione alla spalla destra già ridotta negli spogliatoi e almeno 10 giorni con l'arto immobilizzato.