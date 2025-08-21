Logo SportMediaset
VERSO INTER-TORINO

Inter, Chivu: "Speciale allenare qui. Bonny? Giocare con campioni aiuta a crescere"

Il tecnico romeno ha parlato in vista dell'esordio di lunedì sera a San Siro contro il Torino

21 Ago 2025 - 14:34

Manca sempre meno all'esordio a San Siro di Cristian Chivu da allenatore dell'Inter. Sensazioni che il romeno ha già vissuto sulla pelle da calciatore e che si aspetta di provare di nuovo lunedì sera nella sua nuova veste contro il Torino. Ma guai a parlare di emozioni: "Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle (ride, ndr) - le parole del neo tecnico nerazzurro a Sportmediaset -. Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dia qualcosina in più. Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Noi cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore".

L'Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo: tutto su Diouf del Lens

All'esordio a San Siro sarà anche Ange-Yoan Bonny, uno dei volti nuovi di questa Inter che Chivu aveva già allenato nella sua parentesi a Parma: "È un ragazzo puro, uno che ha voglia di migliorarsi. Si trova in una realtà importante e l'ha capito subito lavorando sodo dal primo giorno. Si è messo subito a disposizione del gruppo. Avere attorno dei campioni ti fa crescere in fretta".

Inter, fatta per Asllani al Torino: è arrivato l'ok dei nerazzurri al prestito

