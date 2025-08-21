Inter, Chivu: "Speciale allenare qui. Bonny? Giocare con campioni aiuta a crescere"

Manca sempre meno all'esordio a San Siro di Cristian Chivu da allenatore dell'Inter. Sensazioni che il romeno ha già vissuto sulla pelle da calciatore e che si aspetta di provare di nuovo lunedì sera nella sua nuova veste contro il Torino. Ma guai a parlare di emozioni: "Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle (ride, ndr) - le parole del neo tecnico nerazzurro a Sportmediaset -. Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dia qualcosina in più. Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni. Noi cerchiamo di mantenere la stessa mentalità, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore".

