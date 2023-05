Inter, il Manchester United piomba su Lautaro: pronti 80 milioni

NEL MIRINO

Ten Hag considera l'argentino perfetto per il suo gioco. I nerazzurri non pensano alla cessione, ma molto dipenderà dalla Champions

Lautaro Martinez nel mirino del Manchester United. A scriverlo è il portale britannico Football Insider, secondo cui i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni per l'attaccante dell'Inter. L'argentino sarebbe tra l'altro molto gradito al tecnico degli inglesi, Ten Hag, che considera il Toro il giocatore ideale per il suo attacco soprattutto dopo aver visto sfumare la possibile trattativa con il Tottenham per Harry Kane, valutato dagli Spurs 115 milioni.

I nerazzurri, ovviamente, non hanno la minima intenzione di liberarsi di Lautaro, con il quale ha un contratto fino al 2026 rinnovato un anno e mezzo fa. Lo stesso giocatore non sta pensando alla possibilità di cambiare maglia, ma è evidente che molto del suo futuro potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima Champions League.



Senza l'entrata della Champions, infatti, l'Inter potrebbe essere costretta a sacrificare qualche giocatore importante - Lautaro, per la verità, non è in questa possibile lista - e, quindi, a valutare eventuali offerte, compresa quella dello United. Di sicuro gli 80 milioni messi sul piatto dai Red Devils non sarebbero considerati sufficienti per un giocatore che, anche quest'anno, è a quota 21 gol e 8 assist tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Dall'estero saranno semmai valutate offerte per Dumfries e, magari, Bastoni, senza dimenticare l'eventuale nuovo accordo da trovare per Lukaku. Ma con la doppia semifinale di Champions con il Milan alle porte, questi sono discorsi ancora decisamente prematuri.