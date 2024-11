Inter: una "mano dal cielo" può bastare col Venezia, non con Arsenal e Napoli

Un'analisi severa che non può non tener conto dell'avversario: con tutto il rispetto per il Venezia, pur ordinato e sempre propositivo, l'Inter non può ritrovarsi a soffrire fino all'ultimo secondo di partita. Specie se prima ha creato almeno dieci nitide occasioni e se oltrettutto in campo, a dispetto di quanto atteso, ci sono tutti i suoi titolarissimi. E questo porta a un'altra, non secondaria, considerazione: una serata di supposto riposo è stata in realtà tutt'altro. E con l'Arsenal alle porte, questo è un problema. Inatteso. I tre punti, è vero, sono un tonico importante, più per la testa che non per le gambe, però.