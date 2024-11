Serie A, Inter-Venezia 1-0: Lautaro decisivo, nerazzurri a -1 dal Napoli

Qualche rotazione per Inzaghi che manda in campo la sua Inter col solito 3-5-2 con Zielinski in regia e Barella mezzala, mentre riposa Calhanoglu. Si rivedono Dumfries e Pavard, con la ThuLa che non ha invece riposo. Nel Venezia in attacco si rivede l'ex Inter Oristanio accanto a Pohjanpalo, mentre sulla destra torna Zampano al posto di Candela. Dopo i primi minuti di studio, in cui a salire in cattedra come da previsioni è l'Inter, la prima occasione da gol capita tra i piedi di Lautaro Martinez, con l'argentino che conclude al volo su assist di Dumfries sfiorando il vantaggio per i nerazzurri (vestiti in giallonero per l'occasione) con un pallone velenoso su cui Stankovic non poteva arrivare. Con la difesa arancioneroverde in marcatura a uomo, i campioni d'Italia cercano di essere corti tra i reparti e di scambiare quanto più possibile di prima per non dare riferimenti al reparto arretrato avversario, con la ThuLa che prova quindi ad accendersi sul fraseggio senza però trovarsi con precisione. Al 28' l'occasione ghiotta capita tra i piedi di Barella e Thuram, in un quattro contro due su recupero palla di Dimarco non sfruttato dai nerazzurri, col centrocampista che temporeggia troppo prima di ripassarla al francese che si fa murare dalla difesa dei lagunari. Thuram che prova a rifarsi pochi minuti dopo, col francese che fa a spallate con Altare prendendo posizione e facendo partire una conclusione potente a pochi passi da Stankovic, ma col tiro che termina sull'esterno della rete. Estremo difensore che salva i suoi al 35' su contropiede di Dumfries, con l'olandese che vede al centro Mkhitaryan che si divora un rigore in movimento con Stankovic che abbassa la saracinesca. Dall'altro lato, per la prima volta chiamato in causa, al 41' è Sommer a prendersi la scena chiudendo la porta al Venezia, con l'occasione gigante capitata all'ex Oristanio a pochi passi dall'estremo difensore nerazzurro.