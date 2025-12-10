Inter, un "rigorino" rovina i piani nerazzurri in Champions League

Errore che costa caro ai nerazzurri, perché fino all'88' il pareggio era il risultato giusto per quanto visto in campo. Tra le occasioni di Jones e Gravenberch e le risposte di Lautaro e Barella, infatti, lo 0-0 sarebbe stato il punteggio giusto. Giusto per quello che le due squadre hanno prodotto, giusto per come si sono opposte alle scorribande offensive. E sarebbe stato anche occasione per Chivu per dare un altro scossone ai suoi, per dare maggior consapevolezza alla squadra dopo i due larghi successi con Venezia e Como. Il tecnico ci ha messo del suo, richiamando spesso i suoi all'ordine e dando le giuste indicazioni da bordo campo. Soprattutto in occasione del break per il VAR che ha annullato la rete di Konaté, col rumeno capace di scuotere i suoi facendogli cambiare completamente atteggiamento.