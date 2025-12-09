Champions League, le pagelle di Inter-Liverpool 0-1: Lautaro spreca, Thuram assente, che ingenuità Bastoni

Acerbi 5,5 - Vince il ballottaggio con Bisseck conquistando la seconda maglia da titolare di fila, ma la sua partita dura meno di mezz'ora per un problema al flessore.

Dal 31' Bisseck 6,5 - Entra e rischia di subire lo shock del gol poi annullato dal Var, ma il tedesco poi è preciso e impeccabile facendo sentire il suo fisico nei duelli contro gli uomini offensivi dei Reds.