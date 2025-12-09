Champions League, le pagelle di Inter-Liverpool 0-1: Lautaro spreca, Thuram assente, che ingenuità Bastoni

Sfida di San Siro ai voti, i giudizi ai calciatori nerazzurri e ai Reds di Arne Slotdi Luca Bucceri
© Getty Images
Di seguito le pagelle di Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, terminata 0-1 decisa dal rigore di Szoboszlai all'88'.
INTER
Sommer 6 - Mette i guantoni su Jones e Gravenberch negando il gol ai Reds, ma è anche protagonista di errori non di poco conto in fase di costruzione dal basso, con un passaggio errato ad Akanji in avvio di ripresa che rischia di regalare il vantaggio agli inglesi. Poi si fa perdonare, con un intervento provvidenziale su Bradley.
Akanji 6 - Preciso nelle marcature, con Ekitiké che non ha di certo vita facile. Fa il suo in fase difensiva, tenta anche qualche giocata per dare più opzioni al gioco nerazzurro.
Acerbi 5,5 - Vince il ballottaggio con Bisseck conquistando la seconda maglia da titolare di fila, ma la sua partita dura meno di mezz'ora per un problema al flessore.
Dal 31' Bisseck 6,5 - Entra e rischia di subire lo shock del gol poi annullato dal Var, ma il tedesco poi è preciso e impeccabile facendo sentire il suo fisico nei duelli contro gli uomini offensivi dei Reds.
Bastoni 5,5 - Attento e preciso in fase difensiva, prendendo in custodia a giro Isak ed Ekitiké, ma ingenuo nel finale su Wirtz regalando al Liverpool il rigore trasformato da Szoboszlai.
Luis Henrique 6 - Dopo due ottime prestazioni contro Venezia e Como, il brasiliano è tra gli uomini fidati di Chivu per un match ostico. Non riesce ad avere vita facile sulla destra, ma controlla con tranquillità Robertson e Mac Allister.
Barella 6,5 - Dal punto di vista difensivo è ineccepibile, in fase offensiva cerca di dare una scossa ai suoi senza però riuscirci. È lezioso in qualche occasione, ci prova anche dalla distanza senza avere fortuna.
Calhanoglu sv - 200esima in maglia nerazzurra sfortunata per il turco che è costretto a chiedere il cambio all'11' per un problema fisico.
Dall'11' Zielinski 6 - Chiamato a entrare a freddo, il polacco riesce a inserirsi subito e senza problemi, cercando di fare ciò che Chivu aveva chiesto a Calha.
Mkhitaryan 5,5 - Ordinato e pulito nella prima frazione, meno lucido nella ripresa con la stanchezza che si fa sentire sulle gambe dell'armeno. Questa sera il professore non è salito in cattedra.
Dal 37' st Sucic sv
Dimarco 6,5 - A sinistra è una spina nel fianco per Gomez, col difensore inglese che soffre e non poco i suoi inserimenti. Cerca di sfruttare i buchi dando via a diverse occasioni da gol dei nerazzurri, ma i suoi compagni non riescono a sfruttare a pieno i suoi palloni.
Dal 37' st Carlos Augusto sv
Lautaro 6 - Rischia tantissimo in apertura di match col fallo su Robertson, poi da capitano si prende il peso della responsabilità cercando di trascinare i suoi. A fine primo tempo sfiora il vantaggio, nella ripresa si trasforma in primo difensore nerazzurro cercando di ostacolare la costruzione dal basso.
Thuram 5,5 - La ThuLa è spenta soprattutto per l'assenza ingiustificata, troppo spesso, del francese in fase di costruzione offensiva. Non riesce a farsi trovare né a dare le giuste alternative ai suoi, con movimenti che portano a poco.
Dal 37' st Bonny sv
Allenatore: Chivu 6,5 - Ancora una volta, da condottiero vero, riesce a fare la differenza per i suoi dando le giuste indicazioni. Il time out durante la revisione VAR sul gol annullato a Konaté è di fondamentale importanza per rimettere i suoi sui giusti binari in un match fino ad allora dominato dai Reds, poche parole ma giuste da parte del tecnico rumeno che rimette in sesto la situazione dando una nuova verve alla sua squadra. Ma la sfortuna, come avvenuto a Madrid contro l'Atletico, ci vede benissimo.
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Diouf, Cocchi, Esposito
LIVERPOOL
Szoboszlai 6,5 - È l'uomo più in forma tra le fila dei Reds, ma la difesa nerazzurra riesce a neutralizzarlo con intelligenza. Dal dischetto è glaciale regalando al Liverpool la vittoria.
Ekitiké 5,5 - Parte bene, poi si perde e dopo essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato sul gol di Konaté annullato per il suo tocco di mano, perde un po' di lucidità.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson 6,5; Gomez 6 (23' st Bradley 6,5), Konaté 6,5, Van Dijk 6,5, Robertson 6, Gravenberch 6,5, Mac Allister 6; Szoboszlai 6,5, Jones 6,5, Ekitiké 5,5; Isak 5,5 (23' st Wirtz 6)
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Lucky.
Allenatore: Slot 6,5