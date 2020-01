Inter, è ufficiale: Lazaro al Newcastle in prestito

L'Inter cede, fa cassa e si prepara di conseguenza a ufficializzare anche gli ingressi, pesanti, tanto attesi (Eriksen in primis). La prima ufficialità in uscita riguarda Valentino Lazaro che ha svolto e superato le visite mediche con il Newcastle e quindi firmato il suo nuovo contratto: lascia l'Inter in prestito per 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 20. A renderlo noto il club nerazzurro stesso: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".

Lunedì sarà invece la volta di Gabigol: tutto pronto infatti per la sua definitiva cessione al Flamengo. All'Inter andranno 20 milioni più il 20 percento di una futura rivendita. Ma la novità di giornata, dopo le schermaglie di ieri, è che Politano si sarebbe convinto ad accettare il Napoli, pronto a firmare con il club azzurro un contratto di quattro anni con ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus, superiore a quello percepito all'Inter. I nerazzurri e il Napoli hanno invece già trovato da giorni un'intesa per un trasferimento in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Possibile poi che nell'affare rientri Llorente. O meglio, che i due club imbastiscano una seconda trattativa con protagonista l'attaccante spagnolo. Cosa che, va da sè, chiuderebbe le porte d'ingresso a Giroud. Ma questa, al momento, è solo un'ipotesi.