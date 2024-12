Inter, cambiano i suonatori ma non lo spartito: Inzaghi vola anche con le seconde linee

L'Inter di Simone Inzaghi prosegue il proprio cammino anche in Coppa Italia e non sembra accennare a rallentamenti sul percorso stagionale. Anche nel match di San Siro contro l'Udinese i nerazzurri hanno ottenuto un successo netto, seppur non roboante come quello in campionato contro la Lazio. Lo hanno fatto al termine di una partita mai davvero in discussione e, soprattutto, lo hanno fatto con in campo moltissime di quelle che possono essere considerate le seconde linee: da Martinez a Buchanan, passando per Asllani e Arnautovic, i due mattatori di serata.