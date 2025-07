Vivarini è una scelta di livello per la panchina, speriamo possa regalarci tante soddisfazioni. Finalmente vedo dell'entusiasmo e non solo da parte della tifoseria dopo la promozione. L'obiettivo è fare un bel campionato. La B è difficile ma con l’aiuto della pizza si può ottenere tutto". Così Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, in occasione della presentazione del nuovo allenatore, Vincenzo Vivarini, in vista della stagione 2025/2026.