Coppa Italia, Inter-Udinese 2-0: nerazzurri ai quarti contro la Lazio

- Solamente la Juventus (43 su 52) ha ottenuto più volte il passaggio del turno dagli ottavi ai quarti di finale di Coppa Italia rispetto all’Inter (41 su 49).

- L'Inter è la squadra che ha mandato in gol più giocatori diversi (17) nei cinque maggiori campionati europei in corso, considerando tutte le competizioni.

- Marko Arnautovic ha ritrovato il gol in Coppa Italia a distanza di 1221 giorni dall'unico che aveva realizzato finora il 16/8/2021, con il Bologna, contro la Ternana.

- Dopo non aver trovato il successo nelle ultime due sfide contro l’Udinese in Coppa Italia (1N, 1P), l’Inter è tornata a vincere contro i friulani nel torneo per la prima volta dal 22 marzo 2006 (1-0 al ‘Meazza’, nella semifinale di andata in quel caso).

- Contando tutte le competizioni, l’Inter ha ottenuto tre successi interni consecutivi per la prima volta in questa stagione; i generale, i nerazzurri non ottenevano più di due vittorie di fila davanti ai propri tifosi dal periodo tra dicembre 2023 e marzo 2024 (sette in quel caso, tra Serie A e Champions League).

- L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in un match degli ottavi di finale di Coppa Italia per la prima volta dal 12 dicembre 2017 (0-0 contro il Pordenone in quel caso, gara poi vinta dai nerazzurri ai calci di rigore).

- Nelle ultime venti stagioni di Serie A (dal 2005/06), solamente Edin Dzeko (35 anni, 328 giorni) è più anziano di Marko Arnautovic (35 anni e 244 giorni) tra i marcatori dell’Inter in Coppa Italia.

- Primo gol stagionale per Kristjan Asllani tra tutte le competizioni, che non segnava dal 4 marzo scorso (contro il Genoa in Serie A in quel caso); in generale, quello contro l'Udinese in Coppa Italia, è il suo primo gol da palla inattiva.

- Due degli ultimi tre gol dell'Inter in Coppa Italia sono arrivati a seguito di un calcio d'angolo: tanti quanti quelli realizzati nei precedenti 27 nella competizione.

- L’Udinese ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di Coppa Italia: solamente il Matera (cinque) conta una striscia aperta di sconfitte esterne senza reti più lunga nella competizione.

- Alexis Sánchez torna a disputare un match da titolare con la maglia dell’Udinese, contando tutte le competizioni, 13 anni e 211 giorni dopo l’ultima volta (22 maggio 2011, contro il Milan in Serie A in quel caso).