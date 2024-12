Inter, Simone Inzaghi: "Fatti 8 cambi ma non si è visto: ho 25 titolari, lo dico sempre"

Il tecnico nerazzurro, ai microfoni Mediaset, ha aggiunto: "Ho un grande gruppo di lavoro con cui affrontare le tante partite che ci aspettano, ho ricevuto ottimi segnali. In cosa si può migliorare? Dopo il 6-0 sulla Lazio abbiamo analizzato la gara e ci sono state situazioni in cui potevamo fare meglio". Così sul lavoro della coppia di attaccanti schierata a San Siro: "Il gol è uno schema o bravura dei singoli? Su certe cose c'è poco da insegnare, Taremi è stato bravo ad aspettare il momento dell'assist, Arnautovic ha fatto un grande movimento. Sono contento di loro come di Lautaro, Thuram e Correa: ci sarà bisogno di tutti".