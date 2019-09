Inter, tutto ruota attorno a Brozovic

SERIE A

Al contrario delle notti post-Slavia Praga, questa volta Antonio Conte avrà dormito bene: il 2-0 nel derby ha confermato il primo posto in classifica e scacciato le nubi arrivate con la Champions League. Ma il tour de force dell'Inter (iniziato con l'Udinese, mancano ancora quattro partite di cui due contro Barcellona e Juventus) non può far troppo rilassare il tecnico che ha in mente di varare il turnover. Luci a San Siro: le foto del derby Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Spazio dunque a chi ha giocato meno sin qui, da Lazaro a Sanchez, passando per i vari Biraghi e magari pure Ranocchia: una scelta più probabile nella sfida di Genova contro la Sampdoria che mercoledì contro la Lazio quando dovrebbero vedersi le prime linee, compreso Candreva. Il mezzo passo falso in Europa va cancellato dimostrando che il gruppo può sostenere le famose due partite in quattro giorni con la stessa intensità e la stessa mentalità.

Ovviamente l'orchestra nerazzurra avrà il solito direttore, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non aveva iniziato la stagione sui livelli dell'ultimo Spalletti, trovando anche i primi malumori dei tifosi, ma si è subito ripreso la sedia da regista, cancellando in fretta il piccolo screzio con Lukaku. I gol contro Lecce e Milan testimoniano una maggiore confidenza con la porta ma soprattutto Brozo ha ritrovato confidenza col ruolo, approfittando anche di un maggiore affiatamento con Sensi.

Per questo non c'è da stupirsi se nell'Inter del turnover ci sarà qualcuno più intoccabile di altri. Dopotutto Brozovic non è tipo da spaventarsi davanti alle scalate: l'anno scorso è stato il giocatore con più km percorsi in Serie A (media di 12,505 km a partita), e quest'anno, dopo quattro partite, è di nuovo primo in classifica con numeri addirittura ritoccati in alto (media di 12,547 km a match)...