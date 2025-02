Inter tra Genoa e Napoli: per Inzaghi rischio Thuram e il trio diffidati

Due punti interrogativi accompagnano Simone Inzaghi verso la sfida dell'Inter contro il Genoa di sabato sera a San Siro. Uno riguarda Marcus Thuram, entrato in campo dopo 15' della ripresa del match dello Stadium contro la Juve nonostante una condizione fisica non ottimale, e ancora alle prese con una caviglia dolorante che lo costringe a lavorare a parte. La situazione richiede massima cautela: in casa nerazzurra non si vogliono correre rischi che compromettano poi l'impiego dell'attaccante francese nelle prossime gare, su tutte lo scontro diretto contro il Napoli di sabato 1 o domenica 2 marzo.